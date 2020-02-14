TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Ahmet Paşa İsmail Hakkı ile sırrın peşine düşüyor. Yolun sonunda hiç ummadığı biri karşısına çıkıyor. Abdülhamid ise düşmanını bulmak için Mahmut Paşa ile bir tertip yapıyor. İzleyiciler bölümün ardından Payitaht Abdülhamid 109. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zalman yakalanmaktan son anda kurtulurken, Abdülhamid demiryolu güzergahını belirlemek için planlar kurar. Teşkilatın ortaya çıkması için bir hamle yapar. Yaptığı hamle Ahmet Paşa'nın hayatındaki bir sır perdesini aralar.