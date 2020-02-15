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    • 15.02.2020 17:45
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    • 15.02.2020 17:48

    2020 ilk fragmanı yayınlandı! -Ünlüler takımında kimler var?

    'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yeni sezon Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. 2020 Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş, Ersin Korkut gibi isimlerin yer aldığı yarışma yarın izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından ilk fragmanını yayınlandı. İzleyiciler fragmanın ardından -Ünlüler takımında kimler var sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler

    Survivor 2020 ilk fragmanı yayınlandı!

    2020 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Survivor'ın bu sezonki kadrosunda sürpriz isimler yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanda ünlüler ve gönüllüler kadrosunda hangi isimlerin yer aldığı netleşti. Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ilk fragmanı yayınlandı. İşte Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmacı kadrosu...

    SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

    İşte Survivor 2020 fragmanı...

    SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI

    Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Merakla beklenen isimler belli oldu. Bu sene Survivor'da yarışacak isimler şu şekilde:

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU KİMLER VAR?

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut.

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Günaydın,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör.

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