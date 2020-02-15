Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Soner Kip, Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor. Peki, Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kaç yaşında, nereli? İşte Soner Kip hakkında merak edilenler...

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ SONER KİP KİMDİR?

23 yaşında olan Soner Kip, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Toplam 10 kardeş olan Soner Kip, ailenin en küçük bireyifdir. Babası geçirdiği trafik kazasında çalışamaz duruma gelince bir çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış. Bu sırada şarkılar da seslendirmiş. Ardından O Ses Türkiye yarışmasına başvurmuş.

Sesiyle dikkat çeken Soner Kip, 2012 yılında Atv'de ekranlara gelen ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı Bir Şarkısın Sen adlı yarışmada minik yarışmacılardan biriydi. Burada sergilediği performansla büyük başarı elde etmişti. Soner Kip, ikinci kez katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk'ün takımına dahil olduğu ve finale kadar yükseldi.