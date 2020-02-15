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    • Magazin
    • 15.02.2020 12:46
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    • 15.02.2020 12:46

    kimdir? O Ses Türkiye 2020 finalisti , nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye finali bugün saat 20.00'de başlayacak. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan isimler arasında Soner Kip'de yer aldı. Soner Kip Hadise'nin takımında yer alıyor. Peki, ? O Ses Türkiye finalisti , nereli?

    O Ses Türkiye finalisti Soner Kip kimdir?

    kimdir? O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye 2020'de finale kalan 6 isim belirlendi. O Ses Türkiye 2020 finalinde Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı bulunuyor. Soner Kip, Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alıyor. Peki, ? O Ses Türkiye finalisti , nereli? İşte Soner Kip hakkında merak edilenler...

    O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ SONER KİP KİMDİR?

    23 yaşında olan Soner Kip, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Toplam 10 kardeş olan Soner Kip, ailenin en küçük bireyifdir. Babası geçirdiği trafik kazasında çalışamaz duruma gelince bir çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış. Bu sırada şarkılar da seslendirmiş. Ardından O Ses Türkiye yarışmasına başvurmuş.

    Sesiyle dikkat çeken Soner Kip, 2012 yılında Atv'de ekranlara gelen ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu yaptığı Bir Şarkısın Sen adlı yarışmada minik yarışmacılardan biriydi. Burada sergilediği performansla büyük başarı elde etmişti. Soner Kip, ikinci kez katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk'ün takımına dahil olduğu ve finale kadar yükseldi.

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