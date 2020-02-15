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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    ve lı miniklerin yüzünü güldürdü

    ve ’den alkışlık hareket... Mutlu çift, tedavilerini üstlendikleri lı hasta çocuklara ’nde hediyeler gönderdi. Yüzlerinde gülücükler açan Ugandalı miniklerin sevinci ise görülmeye değerd

    Big love
    7 Haziran'daki düğünlerinde ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısı yapan Mesut Özil ile Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti...
    Yakınlarından, düğün hediyesi olarak üyesi oldukları Big Shoe Vakfı'na destekte bulunmalarını rica eden ikili, topladıkları bağışlarla Afrika'ya yardım gönderdi.


    Mutluluğu gözlerinden okunan Afrikalı bir minik kız, hediyeleriyle böyle poz verdi.

    Bugüne kadar Tanzanya ve Uganda'daki bine yakın hasta çocuğu tedavi ettiren örnek çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de minikleri ihmal etmedi. Özil ve Gülşe, geçtiğimiz hafta ameliyat olan 18 Ugandalı miniğe çok sayıda hediye gönderdi.



    Aldıkları hediyelerle moral depolayan ve yüzlerinde gülücükler açan çocuklar, yardımsever çifte teşekkür etti.



    İkilinin hayranı da "Size helal olsun... Kalbinize sağlık... İşte örnek çift" şeklindeki mesajlarla ve Amine Gülşe'yi tebrik etti.

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