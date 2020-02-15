7 Haziran'daki düğünlerinde ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısı yapan Mesut Özil ile Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti...
Yakınlarından, düğün hediyesi olarak üyesi oldukları Big Shoe Vakfı'na destekte bulunmalarını rica eden ikili, topladıkları bağışlarla Afrika'ya yardım gönderdi.
Mutluluğu gözlerinden okunan Afrikalı bir minik kız, hediyeleriyle böyle poz verdi.
Bugüne kadar Tanzanya ve Uganda'daki bine yakın hasta çocuğu tedavi ettiren örnek çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de minikleri ihmal etmedi. Özil ve Gülşe, geçtiğimiz hafta ameliyat olan 18 Ugandalı miniğe çok sayıda hediye gönderdi.
Aldıkları hediyelerle moral depolayan ve yüzlerinde gülücükler açan çocuklar, yardımsever çifte teşekkür etti.
İkilinin hayranı da "Size helal olsun... Kalbinize sağlık... İşte örnek çift" şeklindeki mesajlarla Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi tebrik etti.
Yakınlarından, düğün hediyesi olarak üyesi oldukları Big Shoe Vakfı'na destekte bulunmalarını rica eden ikili, topladıkları bağışlarla Afrika'ya yardım gönderdi.
Mutluluğu gözlerinden okunan Afrikalı bir minik kız, hediyeleriyle böyle poz verdi.
Bugüne kadar Tanzanya ve Uganda'daki bine yakın hasta çocuğu tedavi ettiren örnek çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de minikleri ihmal etmedi. Özil ve Gülşe, geçtiğimiz hafta ameliyat olan 18 Ugandalı miniğe çok sayıda hediye gönderdi.
Aldıkları hediyelerle moral depolayan ve yüzlerinde gülücükler açan çocuklar, yardımsever çifte teşekkür etti.
İkilinin hayranı da "Size helal olsun... Kalbinize sağlık... İşte örnek çift" şeklindeki mesajlarla Mesut Özil ve Amine Gülşe'yi tebrik etti.
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