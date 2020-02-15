O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? Şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin bu sezonki şampiyonu bugün belli olacak. Yarışmanın takipçilerinin heyecanla beklediği finalde hangi yarışmacıların olacağı belli oldu. Dün yayınlanan yarı final bölümünün ardından finale çıkacak isimler açıklandı. Jüri koltuğunda Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yer aldığı yarışmada 6 isim finale çıktı. Peki, O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? 2020 O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte O Ses Türkiye finale kalan isimler...

O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

5 Ekim'de Tv8'de yeni sezona başlayan O Ses Türkiye yarışmasının finali 15 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Final bölümü saat 20.00'de başlayacak.

O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Hadise'nin takımı

Eyüp Sultan Aylar

Biran Ceren Dörter

Beyazıt Öztürk'ün takımı

Soner Kip

Uygar Erdoğan

Murat Boz'un takımı

Turgut Çıngı

Seda Sayan'ın takımı

Alkan Dalgakıran