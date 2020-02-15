O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? Şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin bu sezonki şampiyonu bugün belli olacak. Yarışmanın takipçilerinin heyecanla beklediği finalde hangi yarışmacıların olacağı belli oldu. Dün yayınlanan yarı final bölümünün ardından finale çıkacak isimler açıklandı. Jüri koltuğunda Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yer aldığı yarışmada 6 isim finale çıktı. Peki, O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? 2020 O Ses Türkiye finalistleri kimler? İşte O Ses Türkiye finale kalan isimler...
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?
5 Ekim'de Tv8'de yeni sezona başlayan O Ses Türkiye yarışmasının finali 15 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Final bölümü saat 20.00'de başlayacak.
O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR
Hadise'nin takımı
Eyüp Sultan Aylar
Biran Ceren Dörter
Beyazıt Öztürk'ün takımı
Soner Kip
Uygar Erdoğan
Murat Boz'un takımı
Turgut Çıngı
Seda Sayan'ın takımı
Alkan Dalgakıran
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