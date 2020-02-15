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    • 15.02.2020 09:16
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    • 15.02.2020 09:16

    'de finale kimler kaldı? 2020 kimler? İşte finale kalan isimler

    'de final zamanı. Dün yapılan yarı finalin ardından finale kalan isimler belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye'de Beyaz'ın takımından 2, Murat Boz'un takımından 1, Hadise'nin takımından 2 ve Seda Sayan'ın takımından 1 yarışmacı yer aldı. Peki, O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? 2020 kimler? İşte ...

    O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı?

    'de finale kimler kaldı? Şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin bu sezonki şampiyonu bugün belli olacak. Yarışmanın takipçilerinin heyecanla beklediği finalde hangi yarışmacıların olacağı belli oldu. Dün yayınlanan yarı final bölümünün ardından finale çıkacak isimler açıklandı. Jüri koltuğunda Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un yer aldığı yarışmada 6 isim finale çıktı. Peki, O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? 2020 kimler? İşte ...

    O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

    5 Ekim'de Tv8'de yeni sezona başlayan O Ses Türkiye yarışmasının finali 15 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Final bölümü saat 20.00'de başlayacak.

    O SES TÜRKİYE FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

    Hadise'nin takımı

    Eyüp Sultan Aylar

    Biran Ceren Dörter

    Beyazıt Öztürk'ün takımı

    Soner Kip

    Uygar Erdoğan

    Murat Boz'un takımı

    Turgut Çıngı

    Seda Sayan'ın takımı

    Alkan Dalgakıran

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