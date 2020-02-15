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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ile eşi 'dan kıskandıran paylaşım

    Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ile eşi 'dan kıskandıran paylaşım... Güzel oyuncu, düğününde çekilen bir dans karesini 'ta hesabında paylaştı. Kobal, siyah-beyaz olarak yayınladığı fotoğrafın altına da şu notu yazdı: "Ömür boyu sevgililer günümsün!" 4 yıl önce evlenen çiftin aşk pozuna, beğeni yağdı.

    Ömürlük aşk
    ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'dan kıskandıran paylaşım... Güzel oyuncu, düğününde çekilen bir dans karesini 14 Şubat'ta hesabında paylaştı.



    Kobal, siyah-beyaz olarak yayınladığı fotoğrafın altına da şu notu yazdı: "Ömür boyu sevgililer günümsün!" 4 yıl önce evlenen çiftin aşk pozuna, beğeni yağdı.

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