ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'dan kıskandıran paylaşım... Güzel oyuncu, düğününde çekilen bir dans karesini 14 Şubat'ta sosyal medya hesabında paylaştı.
Kobal, siyah-beyaz olarak yayınladığı fotoğrafın altına da şu notu yazdı: "Ömür boyu sevgililer günümsün!" 4 yıl önce evlenen çiftin aşk pozuna, beğeni yağdı.
Kobal, siyah-beyaz olarak yayınladığı fotoğrafın altına da şu notu yazdı: "Ömür boyu sevgililer günümsün!" 4 yıl önce evlenen çiftin aşk pozuna, beğeni yağdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.