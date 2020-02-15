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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den romantik poz

    Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den romantik poz... Mutlu çift, önceki gece 3. yıl dönümlerini, Abazi'nin 28. yaş gününü ve Sevgililer Günü'nü bir arada kutladı.

    Romantik gece
    Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den romantik poz... Mutlu çift, önceki gece 3. yıl dönümlerini, Abazi'nin 28. yaş gününü ve Sevgililer Günü'nü bir arada kutladı.

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