Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den romantik poz

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den romantik poz... Mutlu çift, önceki gece 3. yıl dönümlerini, Abazi'nin 28. yaş gününü ve Sevgililer Günü'nü bir arada kutladı. Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den romantik poz... Mutlu çift, önceki gece 3. yıl dönümlerini, Abazi'nin 28. yaş gününü ve Sevgililer Günü'nü bir arada kutladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.