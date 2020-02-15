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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    , ve 'ın ortak çıkardığı parça listelere zirveden giriş yaptı

    , ve 'ın, “Çok ” adlı parçalarını yayınladı. Müzikseverlerden tam not alan parça 1 milyon barajını aştı...

    Listelere zirveden giriş
    İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın "Çok Sevmek Yasaklamalı" adlı parçaları, 14 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayınlandı. Merakla beklenen parça, müzikseverlerden tam not aldı.



    Twitter'da trend topic olan şarkı, 24 saat gibi kısa bir sürede 1 milyon 300 bin kez tıklandı. Şarkının romantik klibi de çok beğenildi...

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    Haberler Magazin İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın ortak çıkardığı parça listelere zirveden giriş yaptı
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