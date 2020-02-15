İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın "Çok Sevmek Yasaklamalı" adlı parçaları, 14 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayınlandı. Merakla beklenen parça, müzikseverlerden tam not aldı.
Twitter'da trend topic olan şarkı, 24 saat gibi kısa bir sürede 1 milyon 300 bin kez tıklandı. Şarkının romantik klibi de çok beğenildi...
Twitter'da trend topic olan şarkı, 24 saat gibi kısa bir sürede 1 milyon 300 bin kez tıklandı. Şarkının romantik klibi de çok beğenildi...
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