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Hercai'nin yıldız ismi Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte kendisi gibi ünlü eşi

Her bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen Hercai, cuma akşamının vazgeçilmezi oldu. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, birçok ismin kariyerinde de dönüm noktası oldu. Dizide en çok dikkat çeken karakterlerden biri de Hazar Şadoğlu rolüyle Serhat Tutumluer... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Serhat Tutumluer'in gündelik hayatını merak eden hayranları, bu konuda araştırmalar yapıyor. Başarılı oyuncunun eşi merak konusu olurken, Tutumluer'in eşiyle aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşkınlığa uğruyor. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

14.02.2020 07:30 - Son Güncelleme: 14.02.2020 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





