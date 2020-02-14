Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Stranger Things dizisinin 4. sezonu için bekleyiş sürüyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir merakla beklenen Stranger Things 4. sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in sevilen dizilerinden olan Stranger Things 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

İşte dizinin yeni sezon ilk tanıtımı...