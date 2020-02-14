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    • 14.02.2020 18:09
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    • 14.02.2020 18:22

    4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon ilk tanıtımı yayınlandı

    Netflix'te izleyicisiyle buluşan 4. sezon tarihi milyonlar izleyici tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Winona Ryder, David Harbour ve Finn Wolfhard gibi isimlerin yer aldığı Stranger Things dizisinin yeni sezonu için heyecan devam ediyor. Dizinin izleyenler yeni sezonu beklerken Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Stranger Things 4. sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

    Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

    Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Stranger Things dizisinin 4. sezonu için bekleyiş sürüyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir merakla beklenen Stranger Things 4. sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

    STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Netflix'in sevilen dizilerinden olan Stranger Things 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

    İşte dizinin yeni sezon ilk tanıtımı...

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