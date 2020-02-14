TV 8'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Yemekteyiz'de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de 7-14 Şubat haftasında heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Bugün final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisi kim olduğu merakla araştırılıyor. Özellikle şu saatlerde Yemekteyiz'de hangi ismin birinci olduğu merak ediliyor. Peki, bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu... Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı sayfamızda olacak. Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Neşe Can'ın evinde yapılıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ