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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    ‘Nasipse Olur’un galasında kahkaha tufanı yaşandı

    Yılın romantik komedisi ‘Nasipse Olur’un, görkemli galasında kahkaha tufanı yaşandı... ve 'in başrolünü paylaştığı filmin galasında ünlüler geçidi yaşandı.

    Nasipse oldu!

    'Nasipse Olur'un galası, Kanyon'daki Cinemaximum Sinemaları'nda yapıldı. ve 'in başrolünü paylaştığı filmin galasında ünlüler geçidi yaşandı.


    Burak Sevinç - Algı Eke

    Keremcem, Betül Demir, Ferman Toprak, Taner Rumeli ve Gülnur Tutumoğlu dostlarını yalnız bırakmadı. Film bitiminde oyuncular ayakta alkışlandı.

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