‘Nasipse Olur’un galasında kahkaha tufanı yaşandı

'Nasipse Olur'un galası, Kanyon'daki Cinemaximum Sinemaları'nda yapıldı. Algı Eke ve Burak Sevinç'in başrolünü paylaştığı filmin galasında ünlüler geçidi yaşandı.
Burak Sevinç - Algı Eke
Keremcem, Betül Demir, Ferman Toprak, Taner Rumeli ve Gülnur Tutumoğlu dostlarını yalnız bırakmadı. Film bitiminde oyuncular ayakta alkışlandı.
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