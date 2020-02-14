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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    Güzel popçu 'den alkışlık hareket! Kullanmadığı eşyaları ten satışa çıkardı kazandığı parayı...

    Güzel popçu , dolabındaki kullanmadığı eşyaları ten satışa çıkardı. 379 parçadan 265 bin lira kazanan şarkıcı, bu parayı yardım kuruluşlarına dağıttı.

    İyilik dolabı!

    Gülşen, ten satış yaparak servetine servet kattı... Ünlü popçu, bundan tam dört yıl önce sahne kıyafetlerini, lüks çantalarını ve pahalı ayakkabılarını internet sitesinde satışa çıkardı. Güzel şarkıcı dört yılda 379 parça satmayı başardı. Bu satışlardan elde ettiği kazanç ise dudak uçuklattı.



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    HERKESE ÖRNEK OLDU
    43 yaşındaki     bir çocuk annesi, kullanmadığı lerinden tamı tamına 265 bin lira kazandı. Seksi şarkıcı bu kazancını da toplum yararına kullandı. Gülşen, 265 bin lirayı birçok yardım kuruluşuna dağıttı. Güzel popçu bu hareketiyle de alkışları topladı.


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