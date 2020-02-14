Gülşen, internetten satış yaparak servetine servet kattı... Ünlü popçu, bundan tam dört yıl önce sahne kıyafetlerini, lüks çantalarını ve pahalı ayakkabılarını internet sitesinde satışa çıkardı. Güzel şarkıcı dört yılda 379 parça satmayı başardı. Bu satışlardan elde ettiği kazanç ise dudak uçuklattı.





ICEBERG KÜRKÜ 5 BİN TL'YE SATTI

HERKESE ÖRNEK OLDU

43 yaşındaki bir çocuk annesi, kullanmadığı kıyafetlerinden tamı tamına 265 bin lira kazandı. Seksi şarkıcı bu kazancını da toplum yararına kullandı. Gülşen, 265 bin lirayı birçok yardım kuruluşuna dağıttı. Güzel popçu bu hareketiyle de alkışları topladı.



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