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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    Türk tasarımcılar ’nda şov yaptı

    Türk tasarımcılar ’nda şov yaptı. Yüzde yüz yerli kumaştan yapılan tasarımlar modaseverlerden tam not aldı. Dünya medyasının da yakından takip ettiği defile, ayakta alkışlandı.

    Dört dörtlük defile

    Dünyaca ünlü tasarımcılarımız New York Moda Haftası'nda bir kez daha Türk rüzgarı estirdi... Projesi olarak Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen 'Turkish Designers Show' defilesinde , Deniz&, ve 2020- 2021 koleksiyonlarını sergiledi. Defile sonunda Hakan Akkaya, Yunan Parlamentosu'nda bayrağımızı yırtan küstah vekil Loannis Lagos'a tepkisini ay-yıldızlı gömlek giyerek gösterdi. Bu arada defilenin marka danışmanlığı Selim Akar tarafından yapıldı.


    Simay Bülbül - Aslı Filinta - Hakan Akkaya - Deniz & Begüm Berdan

    TÜRKLER AMERİKA'YI FETHETTİ
    Tasarımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TİM Başkanı 'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu'na teşşekkür etti.


    Birbirinden güzel tasarımlar, yüzde yüz Türk kumaşından yapıldı. Defileye katılanlar arasında Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana da vardı.


    Eskiyle yeni harmanlandı

    Turkish Desingners Show'a uluslararası medya kuruluşları büyük ilgi gösterdi.

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