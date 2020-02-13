Dünyaca ünlü tasarımcılarımız New York Moda Haftası'nda bir kez daha Türk rüzgarı estirdi... Türkiye Tanıtım Grubu Projesi olarak Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen 'Turkish Designers Show' defilesinde Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül 2020- 2021 Sonbahar Kış koleksiyonlarını sergiledi. Defile sonunda Hakan Akkaya, Yunan Parlamentosu'nda bayrağımızı yırtan küstah vekil Loannis Lagos'a tepkisini ay-yıldızlı gömlek giyerek gösterdi. Bu arada defilenin marka danışmanlığı Selim Akar tarafından yapıldı.



Simay Bülbül - Aslı Filinta - Hakan Akkaya - Deniz & Begüm Berdan

TÜRKLER AMERİKA'YI FETHETTİ

Tasarımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, TİM Başkanı İsmail Gülle'ye ve Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu'na teşşekkür etti.



Birbirinden güzel tasarımlar, yüzde yüz Türk kumaşından yapıldı. Defileye katılanlar arasında Amerikalı ünlü şarkıcı Cyn Santana da vardı.



Eskiyle yeni harmanlandı

Turkish Desingners Show'a uluslararası medya kuruluşları büyük ilgi gösterdi.