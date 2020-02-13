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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'ten çiftlere dans şarkısı

    Sözü ve müziği 'e ait olan Seninle Yaşlanmak İstiyorum, 14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak. Çelik, Zeki Sincar Production etiketi ile piyasaya çıkacak olan parça için "Çiftler ilk danslarını bu şarkıyla yapacak" dedi.

    Çiftlere dans şarkısı

    Sözü ve müziği 'e ait olan Seninle Yaşlanmak İstiyorum, 14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak. Çelik, Zeki Sincar Production etiketi ile piyasaya çıkacak olan parça için "Çiftler ilk danslarını bu şarkıyla yapacak" dedi

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