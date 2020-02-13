Sözü ve müziği Erkan Çelik'e ait olan Seninle Yaşlanmak İstiyorum, 14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak. Çelik, Zeki Sincar Production etiketi ile piyasaya çıkacak olan parça için "Çiftler ilk danslarını bu şarkıyla yapacak" dedi