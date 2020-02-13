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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'nun usta ismi ’den iyilik hareketi

    Usta oyuncu ’den iyilik hareketi... 40 yıldır mahkumların yetim çocuklarına bakan sanatçı, “Tinerci dedikleri çocuklar okudu. Avukat, savcı, mühendis oldu. Ailemiz git gide büyüyor” diye konuştu...

    İyilik zinciri

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Turgay Tanülkü, önceki akşam Jolly Tur'un Emaar AVM'deki yeni bayisinin açılışına katıldı. 26 çocuğun bakımını üstlendiği öğrenildikten sonra gündeme oturan oyuncu, şunları söyledi.

    "Mahkumların yetim çocuklarının bakımını 40 yıldır üstleniyorum. Yaşım el verdiğince bu geleneği sürdüreceğiz. 9 yaşında tinerci dedikleri çocuk, okudu, savcı oldu. Diğerleri avukat, mühendis. Ailemiz git gide büyüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor."

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