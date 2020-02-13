Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Turgay Tanülkü, önceki akşam Jolly Tur'un Emaar AVM'deki yeni bayisinin açılışına katıldı. 26 çocuğun bakımını üstlendiği öğrenildikten sonra gündeme oturan oyuncu, şunları söyledi.

"Mahkumların yetim çocuklarının bakımını 40 yıldır üstleniyorum. Yaşım el verdiğince bu geleneği sürdüreceğiz. 9 yaşında tinerci dedikleri çocuk, okudu, savcı oldu. Diğerleri avukat, mühendis. Ailemiz git gide büyüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor."