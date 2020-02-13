Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Ebru Destan, eşi Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davası hakkında konuştu: 'Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum.' Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Ebru Destan, eşi Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davası hakkında konuştu: 'Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum.'
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