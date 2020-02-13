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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    ve 'ın çekişmeli davası sürüyor

    Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen , eşi ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davası hakkında konuştu: "Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum."

    Çekişmeli dava sürüyor
    Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Ebru Destan, eşi Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davası hakkında konuştu: "Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum."

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