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    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    'den sürpriz paylaşım

    Bu ay duygusal bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanan , klip çekimlerinden bu kareyi paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kulisinden paylaştığı bu seksi fotoğrafıyla da şarkısının isminin 'Yalan' olduğunu ilk kez açıkladı.

    Aleyna yalan oldu

    Bu ay duygusal bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki, klip çekimlerinden bu kareyi paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kulisinden paylaştığı bu seksi fotoğrafıyla da şarkısının isminin 'Yalan' olduğunu ilk kez açıkladı.

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