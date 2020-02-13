Bu ay duygusal bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki, klip çekimlerinden bu kareyi paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kulisinden paylaştığı bu seksi fotoğrafıyla da şarkısının isminin 'Yalan' olduğunu ilk kez açıkladı.