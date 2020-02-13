Bu ay duygusal bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki, klip çekimlerinden bu kareyi paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kulisinden paylaştığı bu seksi fotoğrafıyla da şarkısının isminin 'Yalan' olduğunu ilk kez açıkladı.
Bu ay duygusal bir şarkıyla hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanan Aleyna Tilki, klip çekimlerinden bu kareyi paylaştı. 19 yaşındaki popçu, kulisinden paylaştığı bu seksi fotoğrafıyla da şarkısının isminin 'Yalan' olduğunu ilk kez açıkladı.
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