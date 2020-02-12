Usta sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damgasını vurdu. 25 yaşındaki genç kız, adeta annesinin gençlik halinin kopyasıydı.

Güzel sanatçı da aynı kareyi kendi hesabında paylaşınca Sibel Can'a hayranlarından şu mesajlar geldi: "Bir an bakınca sizin gençlik haliniz sandım", "Kızınız da en az sizin kadar güzel", "Sibel Can'ın kızı değil sanki ikizi."



Melisa Ural

Melisa, annesinin izinden gitmek yerine iş hayatını seçti. Genç kızın, iletişim ve medya şirketi var.