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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    ’ın kızı Melisa paylaşımıyla olay oldu! Annesinin kopyası...

    ’ın 25 yaşındaki kızı Melisa, paylaşımıyla olay oldu. Genç kız, duruşu ve ifadesiyle ünlü sanatçının birebir gençlik hallerinin kopyası gibiydi.

    Tıpkısının aynısı

    Usta sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damgasını vurdu. 25 yaşındaki genç kız, adeta annesinin gençlik halinin kopyasıydı.

    Güzel sanatçı da aynı kareyi kendi hesabında paylaşınca 'a hayranlarından şu mesajlar geldi: "Bir an bakınca sizin gençlik haliniz sandım", "Kızınız da en az sizin kadar güzel", "Sibel Can'ın kızı değil sanki ikizi."


    Melisa Ural

    Melisa, annesinin izinden gitmek yerine iş hayatını seçti. Genç kızın, iletişim ve medya şirketi var.

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