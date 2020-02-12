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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Merve Boluğu'un pozuna mesaj yağdı! "Annelik yakıştı"

    Son dönemdeki neşeli halleriyle dikkat çeken , önceki gün Instagram paylaşımıyla da kural bozmadı. Güzel oyuncunun bir arkadaşının bebeğiyle verdiği bu poza, "Annelik yakıştı" mesajları yağdı.

    Annelik yakıştı

    Son dönemdeki neşeli halleriyle dikkat çeken , önceki gün Instagram paylaşımıyla da kural bozmadı. Güzel oyuncunun bir arkadaşının bebeğiyle verdiği bu poza, "Annelik yakıştı" mesajları yağdı.

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