Merve Boluğu'un pozuna mesaj yağdı! "Annelik yakıştı"

Son dönemdeki neşeli halleriyle dikkat çeken Merve Boluğur, önceki gün Instagram paylaşımıyla da kural bozmadı. Güzel oyuncunun bir arkadaşının bebeğiyle verdiği bu poza, "Annelik yakıştı" mesajları yağdı.
Son dönemdeki neşeli halleriyle dikkat çeken Merve Boluğur, önceki gün Instagram paylaşımıyla da kural bozmadı. Güzel oyuncunun bir arkadaşının bebeğiyle verdiği bu poza, "Annelik yakıştı" mesajları yağdı.
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