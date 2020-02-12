Motosiklet tutkusuyla tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz tatilini iki teker üzerinde geçirecek... 36 yaşındaki oyuncu, dünyaca ünlü Amerikalı motor markası Harley Davidson'ın Haziran ve Ağustos aylarında düzenleyeceği Avrupa turlarına katılacak. Motor sevdalısı Tatlıtuğ, 6 Haziran'da gemiyle Fransa'ya gidecek ve burada Harley Davidson'ın 20 kişilik tur ekibine dahil olacak.

2 BİN KM YOL YAPACAK

Tatlıtuğ, kendisi gibi motor tutkunu olan kafileyle Fransa'nın sahillerinden, Belçika'nın eşsiz doğasına doğru çizilen rotayı takip edecek. Oyuncu, Ağustos'ta ise 12 günlük Hırvatistan-İtalya turuna katılacak. İlk tur bin 295 euro'ya (8.500 lira), ikinci tur ise 2 bin 255 euro'ya (14 bin 800 lira) mal olacak.

Tatlıtuğ, dört yıl önce kaza yaptığı için annesinin isteği üzerine motosiklet kullanmayı bırakmıştı. Ancak bu sevdasından vazgeçemedi.

