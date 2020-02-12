Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.02.2020 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2020 06:59

    efsane boksör 'nin filmini çekecek

    , hayalindeki proje için düğmeye bastı. Bir yapım şirketi olan Bursin, ’li dostlarıyla ’nin hayatını anlatacak bir film çekecek. Proje için oyuncu görüşmeleri başlarken; efsene boksör rolünde düşünülüyor.

    Efsane proje

    , hayalindeki proje için düğmeye bastı. Bir yapım şirketi olan Bursin, 'li dostlarıyla 'nin hayatını anlatacak bir film çekecek.


    Kerem Bursin, atv'de ekrana gelen ve bir boksörü canlandırdığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' için uzun süre boyunca boks dersleri almıştı.

    HOLLYWOOD ADIMI
    Oyunculuktaki     başarısının yanı sıra arkadaşlarıyla kurduğu bir de yapım şirketi olan Kerem Bursin, gözünü Hollywood'a dikti. Amerika'da doğup büyüyen ve burada birçok oyuncu ile yapımcı dostu olan Bursin, hayranı olduğu efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatını anlatacak bir film projesi için düğmeye bastı.


    Efsane boksör, 2016 yılındaki vefatıyla dünyayı yasa boğmuştu.

    KÜÇÜK BİR ROLDE...
    Şirketinin     ABD'deki ayağı sayesinde oyuncu seçimlerine başlayan Kerem Bursin'in filminde Muhammed Ali'yi Nijerya asıllı İngiliz aktör Chike Okonkwo'nun oynaması düşünülüyor. Kendisi de boks sporuyla yakından ilgilenen Bursin, filmde ABD'li genç bir boksöre de hayat verecek. Ünlü oyuncu, efsane proje için de yakında ABD'ye gidecek.


    asıllı İngiliz aktör başrol için düşünülen isimler arasında...


    Dawn-Lyen Gardner'ın filmde efsane boksörün eşi Lonnie Ali'yi oynaması düşünülüyor.

    TAKVİM - MAGAZİN SERVİSİ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriKerem Bursin efsane boksör Muhammed Ali'nin filmini çekecek
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri