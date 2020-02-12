Kerem Bursin, hayalindeki proje için düğmeye bastı. Bir yapım şirketi olan Bursin, ABD'li dostlarıyla Muhammed Ali'nin hayatını anlatacak bir film çekecek.



Kerem Bursin, atv'de ekrana gelen ve bir boksörü canlandırdığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' için uzun süre boyunca boks dersleri almıştı.

HOLLYWOOD ADIMI

Oyunculuktaki başarısının yanı sıra arkadaşlarıyla kurduğu bir de yapım şirketi olan Kerem Bursin, gözünü Hollywood'a dikti. Amerika'da doğup büyüyen ve burada birçok oyuncu ile yapımcı dostu olan Bursin, hayranı olduğu efsane boksör Muhammed Ali'nin hayatını anlatacak bir film projesi için düğmeye bastı.



Efsane boksör, 2016 yılındaki vefatıyla dünyayı yasa boğmuştu.

KÜÇÜK BİR ROLDE...

Şirketinin ABD'deki ayağı sayesinde oyuncu seçimlerine başlayan Kerem Bursin'in filminde Muhammed Ali'yi Nijerya asıllı İngiliz aktör Chike Okonkwo'nun oynaması düşünülüyor. Kendisi de boks sporuyla yakından ilgilenen Bursin, filmde ABD'li genç bir boksöre de hayat verecek. Ünlü oyuncu, efsane proje için de yakında ABD'ye gidecek.



Nijerya asıllı İngiliz aktör Chike Okonkwo başrol için düşünülen isimler arasında...



Dawn-Lyen Gardner'ın filmde efsane boksörün eşi Lonnie Ali'yi oynaması düşünülüyor.

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