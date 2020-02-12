Aleyna Tilki, önceki gün "Hep birlikte ağlayacağız" dediği yeni şarkısına klip çekti. 19 yaşındaki popçu, sete gelen jestle güldü...
Güzel popçuyla aşkını gözlerden uzak yaşayan Kadir Güneş, Aleyna Tilki'yi ayı şeklinde kırmızı güller gönderdi.
Aleyna Tilki, önceki gün "Hep birlikte ağlayacağız" dediği yeni şarkısına klip çekti. 19 yaşındaki popçu, sete gelen jestle güldü...
Güzel popçuyla aşkını gözlerden uzak yaşayan Kadir Güneş, Aleyna Tilki'yi ayı şeklinde kırmızı güller gönderdi.
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