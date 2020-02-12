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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    'ten aşkı ye jest

    , önceki gün "Hep birlikte ağlayacağız" dediği yeni şarkısına klip çekti. 19 yaşındaki popçu, sete gelen jestle güldü... Güzel popçuyla aşkını gözlerden uzak yaşayan , Aleyna Tilki'yi ayı şeklinde kırmızı güller gönderdi.

    Güldüren jest

    Aleyna Tilki, önceki gün "Hep birlikte ağlayacağız" dediği yeni şarkısına klip çekti. 19 yaşındaki popçu, sete gelen jestle güldü...

    Güzel popçuyla aşkını gözlerden uzak yaşayan Kadir Güneş, 'yi ayı şeklinde kırmızı güller gönderdi.

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