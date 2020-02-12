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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    'in eşi huzurun şifresini verdi

    Başarılı oyuncu 'in güzeller güzeli eşi , önceki gün Instagram'da yazar 'ın '' adlı kitabından bir sayfa paylaştı. Oyuncu Fahriye Evcen, okuduğu kitaptan kesit paylaşarak huzurun şifresini verdi...

    Huzurun şifresini verdi

    Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'da yazar Sinan Canan'ın 'İnsanın Fabrika Ayarları' adlı kitabından bir sayfa paylaştı. Evcen'in altını çizdiği kısımda şu cümle vardı: "Arada bir durmak, bakmak, görmek, hayatın tadını çıkarmak ve ne oluyorsa yargısızca izlemeye çalışmak; huzura açılan nice kapıyı da görebilmemizi sağlayacak."


    Sinan Canan

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