Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen, önceki gün Instagram'da yazar Sinan Canan'ın 'İnsanın Fabrika Ayarları' adlı kitabından bir sayfa paylaştı. Evcen'in altını çizdiği kısımda şu cümle vardı: "Arada bir durmak, bakmak, görmek, hayatın tadını çıkarmak ve ne oluyorsa yargısızca izlemeye çalışmak; huzura açılan nice kapıyı da görebilmemizi sağlayacak."



Sinan Canan