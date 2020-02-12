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    • 12.02.2020 11:41
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    • 12.02.2020 12:20

    : 'in acı günü! Babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti

    Son dakika magazin haberine göre ünlü oyuncu 'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti! Geçtiğimiz yıl ameliyatı olan Ramazan Evcen'in midesinin bir kısmı alınmıştı. Fahriye Evcen’in bir akrabası, yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.

    Fahriye Evcen'in acı günü!

    Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu 'in babası vefat etti.

    ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU

    Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.

    FAHRİYE EVCEN'İN BABASI RAMAZAN EVCEN KİMDİR?

    Fahriye Evcen'in baba tarafında Kavala göçmeni olduğu biliniyor. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini dile getirmişti.

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