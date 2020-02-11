Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini merakla takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu merak ediliyor. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 11 Şubat reyting sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı.

11 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Şubat Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 12 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.