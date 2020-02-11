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    • Magazin
    • 11.02.2020 22:26
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    • 11.02.2020 22:26

    11 Şubat Salı açıklandı mı? EDHO, Ramo, Tutunamayanlar ve Hekimoğlu reyting sıralaması!

    11 Şubat Salı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarında 156. bölümüyle, Show TV'de Ramo 5. bölümüyle, Kanal D'de Hekimoğlu 7. bölümüyle ve TRT 1'de Tutunamayanlar 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Program, dizi ve haber bültenlerinin sona ermesiyle birlikte izleyiciler reyting sonuçları merak ediyor. Peki, EDHO, Ramo, Tutunamayanlar ve Hekimoğlu reyting sıralaması nedir? İşte detaylar

    11 Şubat Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

    Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini merakla takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu merak ediliyor. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 11 Şubat reyting sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı.

    11 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    11 Şubat Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 12 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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