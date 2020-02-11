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    • 11.02.2020 07:00

    ile 'dan dev proje

    Başarılı müzisyenler ile 'dan dev proje... İki ünlü isim, söz ve müziği Gülden'e ait olan "Son Şarkı" isimli şarkıda buluştu. Parça, yakında görücüye çıkacak.

    Ustalar buluştu
    Başarılı müzisyenler Tarık Sezer ile Hakan Altun'dan dev proje... İki ünlü isim, söz ve müziği Gülden'e ait olan "Son Şarkı" isimli şarkıda buluştu. Parça, yakında görücüye çıkacak.

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