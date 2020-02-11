Başarılı müzisyenler Tarık Sezer ile Hakan Altun'dan dev proje... İki ünlü isim, söz ve müziği Gülden'e ait olan 'Son Şarkı' isimli şarkıda buluştu. Parça, yakında görücüye çıkacak. Başarılı müzisyenler Tarık Sezer ile Hakan Altun'dan dev proje... İki ünlü isim, söz ve müziği Gülden'e ait olan 'Son Şarkı' isimli şarkıda buluştu. Parça, yakında görücüye çıkacak.
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