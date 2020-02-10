Arabesk dünyasında Müslüm Baba olarak anılan Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayatına da değiniliyor. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayatı merak konusu oldu. Filmi ekranları başında takip eden izleyiciler Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir sorusu hakkında araştırmaları sürüyor. Peki, Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaç? İşte o sorunun yanıtı

MÜSLÜM GÜRSES VE MUHTEREM NUR ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Bir dönemin efsane ses sanatçılarında olan Muhterem Nur'da hayatı boyunca birçok acı yaşamış. Kötü kaderi daha doğduğunda başlayan Muhterem Nur, annesinin 16 yaşında öğretmeni tarafından hamile kalması sonucu dünyaya gelmiş ve dedesi ölmesi için dışarıya atmış. 12 yaşında tecavüze uğrayan Muhterem Nur, eniştesinin de defalarca tacizine maruz kalmış. 1982 yılının Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı. Kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu.

Yugoslav hükümetinin Müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler. Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'de İstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti.