Ünlü şarkıcı Levent Dörter, önceki akşam Ataşehir Ajda'da sahne aldı. Dilan Çıtak Deniz de sırt ağrısı çekmesine rağmen aşkını yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'in kızı Çıtak, ağrılarına rağmen sevgilisini kırmayıp sahnede üç şarkı söyledi.
- Magazin
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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