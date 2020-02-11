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    • 11.02.2020 07:00

    'in kızı Çıtak sevgilisi 'i kırmadı

    Ünlü şarkıcı , önceki akşam Ataşehir Ajda'da sahne aldı. Deniz de sırt ağrısı çekmesine rağmen aşkını yalnız bırakmadı. 'in kızı Çıtak, ağrılarına rağmen sevgilisini kırmayıp sahnede üç şarkı söyledi.

    Önce izledi sonra söyledi
    Ünlü şarkıcı Levent Dörter, önceki akşam Ataşehir Ajda'da sahne aldı. Dilan Çıtak Deniz de sırt ağrısı çekmesine rağmen aşkını yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'in kızı Çıtak, ağrılarına rağmen sevgilisini kırmayıp sahnede üç şarkı söyledi.

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