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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    'den ilginç soru: Ayı rolünü kim oynamak ister?

    Pop müziğin genç starı , sosyal medya hesabından "Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye sordu. Takipçileri ise bu paylaşımı yorum yağmuruna tuttu: "Eski sevgilim oynayabilir", "Ben ayıya benziyorum oynarım..."

    Tilki ayı arıyor

    2000 doğumlu Tilki, dün şarkısının klip çekiminden de bir kare paylaştı. Dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şarkıcı, fotoğrafın altına "Biz hazırız, peki dünya hazır mı?" notunu yazdı.

    Pop müziğin genç starı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından "Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye sordu. Takipçileri ise bu paylaşımı yorum yağmuruna tuttu: "Eski sevgilim oynayabilir", "Ben ayıya benziyorum oynarım..."

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