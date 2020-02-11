2000 doğumlu Tilki, dün şarkısının klip çekiminden de bir kare paylaştı. Dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şarkıcı, fotoğrafın altına "Biz hazırız, peki dünya hazır mı?" notunu yazdı.

Pop müziğin genç starı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından "Bu ay çekeceğim klibimdeki ayı rolünü kim oynamak ister?" diye sordu. Takipçileri ise bu paylaşımı yorum yağmuruna tuttu: "Eski sevgilim oynayabilir", "Ben ayıya benziyorum oynarım..."