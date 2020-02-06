CZN Burak kimdir? CZN Burak'ın restoranında işlenen cinayetle ilgili son dakika açıklaması!

Sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in restoranında garsonlar arasında çıkan kavga cinayetle bitti iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği kanlı tartışma restoranda başlayıp mekan dışında sona erdi. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan garson Mehmet G.'ye müebbet hapis istendi. CZN Burak'ın restoranında işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili bilgi sahibi olarak Muhammed Burak Özdemir'in ifadesine başvuruldu. Mekanı ve çalışanlarıyla ilgili çıkan haberlerin hızla yayıldığını gören genç fenomenden CZN Burak Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peki, sanat ve ünlü camiasından bir çok ismin restoranını tercih ettiği CZN Burak kimdir? İşte son dakika CZN Burak gelişmeleri...

06.02.2020 16:53 - Son Güncelleme: 06.02.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





