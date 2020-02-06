CZN Burak kimdir? CZN Burak'ın restoranında işlenen cinayetle ilgili son dakika açıklaması!
Sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in restoranında garsonlar arasında çıkan kavga cinayetle bitti iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir kişinin hayatını kaybettiği kanlı tartışma restoranda başlayıp mekan dışında sona erdi. Bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan garson Mehmet G.'ye müebbet hapis istendi. CZN Burak'ın restoranında işlendiği iddia edilen cinayetle ilgili bilgi sahibi olarak Muhammed Burak Özdemir'in ifadesine başvuruldu. Mekanı ve çalışanlarıyla ilgili çıkan haberlerin hızla yayıldığını gören genç fenomenden CZN Burak Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peki, sanat ve ünlü camiasından bir çok ismin restoranını tercih ettiği CZN Burak kimdir? İşte son dakika CZN Burak gelişmeleri...
Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in Levent'teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktığı ve dışarıya taşınan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Haberlerin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen iddiaları yalanladı.
Sosyal medyada fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Muhammed Burak Özdemir'in sahibi olduğu İstanbul Nişantaşı'nda bulunan Hatay Medeniyetler Sofrası isimli mekanda garsonların servis açma kavgası dışarı taşınınca bir kişi hayatını kaybetti. Olay 27 Nisan 2019 günü İstanbul Levent'te meydana geldi.
Hatay Medeniyetler Sofrası isimli işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda sözlü tartışma meydana geldi. 25 Haziran 2019 günü hazırlanan iddianameye göre Mehmet G., Arapça bildiği için Arap kökenli müşterilerle ilgilenmek için garsonluk yaptığı işletmede Suriye uyruklu nargile yapan Zekeriya H.'den servis açmasını istedi. Arkadaşının isteğini yerine getirmeyince ikili arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü.