Zeynep Bastık, sosyal medya şiddetine gönderme yaptı... Genç popçu, fotoğrafına "Burnu eğri, boyu kısa" yazarak hem kendini ti'ye aldı, hem de yapılabilecek çirkin yorumlarla alay etti.
Zeynep Bastık, sosyal medya şiddetine gönderme yaptı... Genç popçu, fotoğrafına "Burnu eğri, boyu kısa" yazarak hem kendini ti'ye aldı, hem de yapılabilecek çirkin yorumlarla alay etti.
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