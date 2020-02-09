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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    eleştirileri ti’ye aldı!

    Zeynep Bastık, şiddetine gönderme yaptı... Genç popçu, fotoğrafına "Burnu eğri, boyu kısa" yazarak hem kendini ti'ye aldı, hem de yapılabilecek çirkin yorumlarla alay etti.

    Eleştirileri ti’ye aldı!

    Zeynep Bastık, şiddetine gönderme yaptı... Genç popçu, fotoğrafına "Burnu eğri, boyu kısa" yazarak hem kendini ti'ye aldı, hem de yapılabilecek çirkin yorumlarla alay etti.

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