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    • Magazin
    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    ne yiyeceğini şaşırdı! , karınca, yılandan sonra de yedi...

    Damak zevkiyle şaşırtan , kural bozmadı. Daha önce , karınca ve yılan yiyen Taşpınar, tatilinde yedi. 85 liraya sipariş ettiği kızarmış çekirgeleri mideye indiren ikoncan, ‘Pisboğaz’ dedirtti!

    Pisboğaz!

    Sosyetik eda taşpınar, Eda Taşpınar, marjinallikte sınırları zorladı. Geçtiğimiz günlerde Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a giden ikoncan, yine ilginç damak zevkini gözler önüne serdi. Daha önce yurt dışı seyahatlerinde salyangoz, karınca ve yılan yiyen Taşpınar, Tulum'da da kural bozmadı. Sosyetik ikoncan, önceki akşam gittiği Quintanaroo Mexico adlı mekanda, bir tabak kızarmış çekirge sipariş etti. İkoncan, bu iştah kapatan ziyafetini 'da paylaşarak ağızları açıkta bıraktı.

    Her yaptığıyla olay olan , 14 dolar yani yaklaşık 85 lira ödediği avokado soslu kızarmış leri "Yer miyiz? Yeriz" notuyla paylaşarak da "Pes!" dedirtti.

    VIRÜS GETİRMESE BARİ!
    Görenlerin midesini ağzına getiren bu tabağa onlarca dolar ödeyen Taşpınar'a takipçilerinden "Pisboğaz" eleştirisi geldi. Bazıları da "Bu gidişle Corona virüsü Türkiye'ye Eda Taşpınar yüzünden gelecek" diye espri yaptı.

    ŞİMDİ DE ÇEKİRGE

    MARJİNALLİKTE SON NOKTA
    Çılgın yaşam tarzıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, iştah kapatan damak zevkiyle de marjinallikte zirve yaptı.

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