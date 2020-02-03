Sosyetik eda taşpınar, Eda Taşpınar, marjinallikte sınırları zorladı. Geçtiğimiz günlerde Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a giden ikoncan, yine ilginç damak zevkini gözler önüne serdi. Daha önce yurt dışı seyahatlerinde salyangoz, karınca ve yılan yiyen Taşpınar, Tulum'da da kural bozmadı. Sosyetik ikoncan, önceki akşam gittiği Quintanaroo Mexico adlı mekanda, bir tabak kızarmış çekirge sipariş etti. İkoncan, bu iştah kapatan ziyafetini Instagram'da paylaşarak ağızları açıkta bıraktı.

Her yaptığıyla olay olan Eda Taşpınar, 14 dolar yani yaklaşık 85 lira ödediği avokado soslu kızarmış çekirgeleri "Yer miyiz? Yeriz" notuyla paylaşarak da "Pes!" dedirtti.

VIRÜS GETİRMESE BARİ!

Görenlerin midesini ağzına getiren bu tabağa onlarca dolar ödeyen Taşpınar'a takipçilerinden "Pisboğaz" eleştirisi geldi. Bazıları da "Bu gidişle Corona virüsü Türkiye'ye Eda Taşpınar yüzünden gelecek" diye espri yaptı.

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MARJİNALLİKTE SON NOKTA

Çılgın yaşam tarzıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, iştah kapatan damak zevkiyle de marjinallikte zirve yaptı.