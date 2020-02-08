Survivor 2020 kadrosu bugün açıklandı. Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de Evrim Keklik oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Peki, Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik 29 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladı. Ardından Galatasaray voleybol takımına transfer oldu. Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini tamamladı.

SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

ÜNLÜLER

Barış Murat Yağcı,

Mert Öcal,

Şaziye İvegin Üner,

Uğur Pektaş,

Sercan Yıldırım,

Derya Can Göçen,

Parviz Abdullayev,

Aycan Yanaç,

Elif Yıldırım Gören,

Tuğba Melis Türk,

Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz,

Cemal Can Canseven,

Ceyhun Uzun,

Evrim Keklik,

Fatma Günaydın,

Makbule Karabudak,

Meryem Kasap,

Nisa Bölükbaşı,

Sadık Ardahan Uzkanbaş,

Tayfun Erdoğan,

Burak Yurdugör