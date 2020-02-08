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    • 08.02.2020 16:10
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    • 08.02.2020 16:51

    ? 2020 Survivor yarışmacısı ve nerelidir?

    ? Survivor'da yarışacak isimlerden birisi oldu. TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2020 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir süre önce Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihini duyurdu. Bu kapsamda Survivor hayranları Survivor'da yarışacak isimleri araştırmaya başladı. Bugün Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Peki, Survivor yarışmacısı , nereli? İşte detaylar

    2020 Survivor yarışmacısı Mert Öcal kimdir?

    Survivor 2020 kadrosu bugün açıklandı. Yarışmada yer alacak isimlerden birisi de oldu. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'ı yakından takip eden izleyiciler yeni sezonu heyecanla bekliyor. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi belli oldu. Peki, ? Survivor yarışmacısı , nereli?

    MERT ÖCAL KİMDİR?

    Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.

    2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

    2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

    2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

    2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

    SURVİVOR 2020 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER KADROSU

    ÜNLÜLER

    Barış Murat Yağcı,
    Mert Öcal,
    Şaziye İvegin Üner,
    Uğur Pektaş,
    Sercan Yıldırım,
    Derya Can Göçen,
    Parviz Abdullayev,
    Aycan Yanaç,
    Elif Yıldırım Gören,
    Tuğba Melis Türk,
    Ersin Korkut

    GÖNÜLLÜLER

    Yasin Obuz,
    Cemal Can Canseven,
    Ceyhun Uzun,
    Evrim Keklik,
    Fatma Günaydın,
    Makbule Karabudak,
    Meryem Kasap,
    Nisa Bölükbaşı,
    Sadık Ardahan Uzkanbaş,
    Tayfun Erdoğan,
    Burak Yurdugör

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