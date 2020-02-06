İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in Londra'da eşi Amine Gülşe ile sürdüğü hayat, son dönemde kabusa dönüştü. Özil, geçtiğimiz Temmuz'da takım arkadaşı Sead Kolasinac'la beraber bıçaklı saldırı girişimine maruz kalmıştı. Bu olaydan iki hafta sonra yıldız futbolcu, benzer bir saldırıyla karşılaştı.

Mesut Özil, Londra'daki görkemli malikanesinin önüne kadar gelen Süleyman Ekinci ve Ferhat Ercun adındaki iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek dava açtı. 8 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili dava, önceki gün görüldü. Tanık olarak dinlenen Mesut Özil'in koruması, zanlıların önce Mesut Özil'in annesine küfrettiğini ardından da zanlıların kendilerini "5 dakika sonra geri geleceğiz ve buradan gitmiş olmazsanız, Mesut Özil'i ve sonra sizi öldüreceğiz" diyerek tehdit ettiğini anlattı. Duruşma ertelendi. Dava sırasında ise Mesut Özil, İstanbul'a gelerek yakın dostu Engin Altan Düzyatan ile buluştu.



Ekinci ve Ercun, Mesut Özil'e ölüm tehdidinde bulunmadıklarını ve annesine küfürler etmediklerini iddia etti.



Özil, önceki akşam yakın dostu Engin Altan Düzyatan ile Ulus'taki bir mekanda buluştu. Özil'in keyfi çıkışta hayli yerindeydi.