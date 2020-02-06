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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    'in başı İngiltere'de dertten kurtulmuyor! Küfür ve ölüm tehdidi...

    , Temmuz’da bıçaklı saldırıya uğradı. Ağustos’ta evinin önüne kadar gelen iki kişinin ölüm tehdidine maruz kaldı. Dün, iki saldırgan hakim karşısına çıktı. Özil ise ’a yaptığı geziyle moral depoladı

    Mesut değil!

    İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in Londra'da eşi Amine Gülşe ile sürdüğü hayat, son dönemde kabusa dönüştü. Özil, geçtiğimiz Temmuz'da takım arkadaşı Sead Kolasinac'la beraber bıçaklı saldırı girişimine maruz kalmıştı. Bu olaydan iki hafta sonra yıldız futbolcu, benzer bir saldırıyla karşılaştı.

    , Londra'daki görkemli malikanesinin önüne kadar gelen Süleyman Ekinci ve Ferhat Ercun adındaki iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek dava açtı. 8 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili dava, önceki gün görüldü. Tanık olarak dinlenen Mesut Özil'in koruması, zanlıların önce Mesut Özil'in annesine küfrettiğini ardından da zanlıların kendilerini "5 dakika sonra geri geleceğiz ve buradan gitmiş olmazsanız, Mesut Özil'i ve sonra sizi öldüreceğiz" diyerek tehdit ettiğini anlattı. Duruşma ertelendi. Dava sırasında ise Mesut Özil, 'a gelerek yakın dostu Engin Altan Düzyatan ile buluştu.


    Ekinci ve Ercun, Mesut Özil'e ölüm tehdidinde bulunmadıklarını ve annesine küfürler etmediklerini iddia etti.


    Özil, önceki akşam yakın dostu ile Ulus'taki bir mekanda buluştu. Özil'in keyfi çıkışta hayli yerindeydi.

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