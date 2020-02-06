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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    ve eşi 'a vız geldi

    Dünyada panik yaratan ü ve eşi 'a vız geldi. Çin'den yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan salgın yüzünden herkes Uzak Doğu mutfağından kaçarken çift, önceki akşam bir Çin restoranında ziyafetteydi.

    Ölüme meydan okuyan ziyafet

    Dünyada panik yaratan ü ve eşi 'a vız geldi. Çin'den yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan salgın yüzünden herkes Uzak Doğu mutfağından kaçarken çift, önceki akşam bir Çin restoranında ziyafetteydi.

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