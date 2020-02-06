Dünyada panik yaratan koronavirüsü Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'a vız geldi. Çin'den yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan salgın yüzünden herkes Uzak Doğu mutfağından kaçarken çift, önceki akşam bir Çin restoranında ziyafetteydi.
Dünyada panik yaratan koronavirüsü Pelin Akil ve eşi Anıl Altan'a vız geldi. Çin'den yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan salgın yüzünden herkes Uzak Doğu mutfağından kaçarken çift, önceki akşam bir Çin restoranında ziyafetteydi.
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