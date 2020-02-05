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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:10

    Mütevazı gelin! ve evliliğe hazırlanıyor...

    , nişanlısı ’la Haziran’da evleniyor. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak.

    Mütevazı gelin!

    Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Tüm yaz boyunca konserden konsere koşan ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı reklam filmiyle 2 milyon lirayı cebine koyan ünlü şarkıcı, servetlik kazancına rağmen şaşaalı bir düğünden kaçındı.

    Nişanlısı Tolga Akış ile Haziran'da evleneceğini açıklayan 26 yaşındaki popçunun lüks bir otel yerine İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaevine gireceği öğrenildi. Bastık, ailesiyle yakın dostlarının katılacağı sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.

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