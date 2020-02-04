Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kimmiş

Bir ekran klasiği haline dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si olarak kazındı hafızalarımıza Oktay Kaynarca. 55 yaşındaki usta oyuncu tıpkı daha önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri gibi özdeşleşti bu karakterle. Tabi bunda Oktay Kaynarca'nın başarılı oyunculuğunun rolü büyük. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Adanalı, Yedi Tepe İstanbul gibi dizilerle karşımıza çıkan Oktay Kaynarca'nın kariyerinde yüzü gülse de özel hayatında pek yüzü gülmedi. 2012-2013 yılları arasında evli kalan Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

04.02.2020 20:50 - Son Güncelleme: 04.02.2020 20:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





