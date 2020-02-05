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    • 05.02.2020 07:01
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    • 05.02.2020 07:01

    eşi için kesenin ağzını açtı! 3 milyon 250 bin liraya satın aldığı cipi zırhla kaplattı

    ’in yıldız futbolcusu , Londra’daki bıçaklı saldırı sonrası güvenlik önlemlerini arttırdı. Ünlü futbolcu, eşi ’nin güvenliği için 3 milyon 250 bin liraya satın aldığı cipi zırhla kaplattı.

    3 milyonluk koruma!

    Bu yaz takım arkadaşı Sead Kolasinac ile İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, olay sonrası alarma geçti. Özil, Londra'da aracına binerken bir kişinin bıçaklı saldırısıyla korku dolu anlar yaşamıştı. O günden beri eşi Amine Gülşe'yi koruması ve yakın arkadaşları olmadan hiçbir yere göndermeyen yıldız futbolcu, güvenlik önlemlerini bir üst seviyeye çıkardı.


    Özil, önceki gün lüks aracını modifiyesini yapan firmadan teslim aldı.

    TEHLİKEYE ZIRHLI ÖNLEM
    Özil, eşinin güvenliği için kesenin ağzını açtı. Lüks araç tutkusuyla bilinen futbolcu, servet değerinde otomobillerin yer aldığı garajına yenisi ekledi. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde Mercedes G63 Mansory marka arazi tipi bir cip satın aldı. Türkiye satış fiyatı 3 milyon 250 bin lira olan lüks cipini dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güçlendirmek için zırhla kaplatan futbolcunun cebinden modifiye için de iddiaya göre 500 bin lira çıktı.



    Eşinin güvenliği için servet harcayan Özil'e bu güvenlik önlemi yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu.

    AYDIN HAMZA - TAKVİM MAGAZİN

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