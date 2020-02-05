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    • Magazin
    • 05.02.2020 18:13
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    • 05.02.2020 18:13

    canlı yayınında şoke eden olay: Kızını satacaklar amca yardım et!

    ekranlarında izleyiciler tarafından dikkatle takip edilen 'da programı hafta içi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkıyor. Bugün programında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Satılmış - Binnaz çifti 5 aydır kayıp olan kızları Kezban Ağören'i bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

    Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay!

    Bugün 'da programında yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Kızlarının Delil Bakır adında birinin yanında olduğunu duyduklarını söyleyen aile, Kezban'ı bulmak için programına katıldı.

    AİLE CANLI YAYINDA KIZINA SESLENDİ

    7 Eylül'den bu yana bir kere kızıyla telefon konuşabilen baba, yaşadığı acıyı anlattı. Dört evladı bulunan Kezban'ın nerede ve nasıl olduğunu merak eden aile, kızlarına canlı yayında seslendi.

    "KIZINI SATACAKLAR AMCA YARDIM ET!"

    Arkasında bıraktığı dört çocuğu için üzgün olduğunu belirten Kezban Hanım'ın ailesi için uzaklaştırma kararı da aldırdığı da konuşuldu. Satılmış Bey, Zehra diye birinin kendisini arayıp "Kızını satacaklar amca yardım et" dediğini, telefon numarasını nereden bulduğunu bilmediğini söyledi. Delil Bakır ve Cumali isimlerini verdiğini belirtti.

    DELİL BAKIR TELEFON HATTINDA!

    Kezban Ağören'i hayatında bir kere gördüğünü öne süren Delil Bakır hakkındaki iddiaları reddetti. Zehra isimli kişi vasıtasıyla Kezban Hanım ile tanıştığı öne sürülen Delil Bey, Kezban Hanım'ın yanında olmadığını öne sürdü.

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