Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını izleyen seyirci şoke oldu. Hünkar'ın büyük aşkı Fekeli,ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Diğer yandan Fekeli'nin öğrendiği büyük sırrın ise Demir Yaman'ın Hünkar ve Fekeli'nin müşterek çocuğu olduğu yönünde tahminler yapılıyor. İşte Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye) ve Serpil Tamur (Haminne) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı ve 'Yeni bölümde neler olacak?' sorusunun cevabı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 54. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

YAMANLARIN BÜYÜK SIRRI FEKELİ'NİN KALBİNE AĞIR GELDİ!

Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışır.

YILMAZ, HÜNKAR'IN ZİYARETİNİ ÖĞRENİNCE DELİRİR!

Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanır! Fekeli'nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz'ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkar. Demir, Züleyha, tüm çalışanlar ve Müjgan da Yılmaz'ın bağırmasıyla bahçeye toplanır. Yılmaz, Hünkar'dan hesap sormaya gelmiştir, ancak Müjgan'ın Demir'e yaptığı ziyareti öğrenir.

ÜZÜM KIZ İLE MÜŞTEMİLATA NEŞE GELMİŞTİR!

Annesinin yasını tutmaya devam etse de Üzüm, Saniye ve Gaffur'un evine neşe getirmiştir. Rüyalarında annesini gören küçük kız, Saniye'ye "Saniye Anne" demeye başlar. Haminne'nin yanından bir dakika bile ayrılmayan Fadik hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Tüm bunların üzerine Haminne bir gece herkes uyurken gezmeye çıkınca, ortalık yine karışacaktır.

MÜJGAN BU KEZ ELİNDE DELİL İLE KAPIYA DAYANIYOR!

Demir'in ofisine yaptığı ziyaret ortaya çıkınca Yılmaz ile arası iyice açılan Müjgan yine de şüphelerine son veremez. Adeta dedektif gibi Züleyha ve Yılmaz'ı takibe alan Müjgan, en sonunda bir delil bulur. Demir Yaman daha önce kendisine inanmamış olsa da, bir kez daha karşısına çıkmakta da bir beis görmez!

- Fekeli, kurutulacak mı?

- Züleyha gerçekten Yılmaz ile buluşuyor mu?

- Müjgan bu kez haklı mı çıkacak?

- Hünkar'ın sırrı Fekeli ile mezara mı gidecek? Ortaya mı çıkacak?

- Behice, tüm bu bildiklerini kime ve neye karşı kullanacak?

Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 20.00'de ATV'de.