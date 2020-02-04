Saadet Işıl Aksoy, kızını kucağını almak için gün sayıyor. 35 haftalık hamile olan oyuncu, önceki gün eşi Pamir Kıraner ve köpeği Kaju ile poz verdi.

Çekirdek ailesine katılacak yeni üyeyi dört gözle bekleyen oyuncu, eşi ve köpeğiyle çektiği selfie'ye "Müstakbel anne, baba ve ağabey" notu düşüp gülümsetti.