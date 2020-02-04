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    • 04.02.2020 06:59
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    • 04.02.2020 06:59

    atv'de yayınlanan Şirinler 100 program arasında birinci oldu

    2 Şubat Pazar ilk kez atv'de yayınlanan '', 'de %5,47 izlenme oranına ve %13,44 izlenme payına ulaşıp en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

    Zirve Şirinler’in
    2 Şubat Pazar ilk kez atv'de yayınlanan 'Şirinler: Kayıp Köy', 'de %5,47 izlenme oranına ve %13,44 izlenme payına ulaşıp en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

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