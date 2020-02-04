atv'de yayınlanan Şirinler 100 program arasında birinci oldu

2 Şubat Pazar ilk kez atv'de yayınlanan 'Şirinler: Kayıp Köy', AB'de %5,47 izlenme oranına ve %13,44 izlenme payına ulaşıp en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu. 2 Şubat Pazar ilk kez atv'de yayınlanan 'Şirinler: Kayıp Köy', AB'de %5,47 izlenme oranına ve %13,44 izlenme payına ulaşıp en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.
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