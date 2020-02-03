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    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    i 'in kazancı dudak uçuklattı! Paylaşım başına aldığı para 'yok artık' dedirtti

    i olarak hayatımıza giren , kısa sürede yakaladığı şöhretle paraya para demiyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Bilic, reklam paylaşımlarıyla cebini doldurdu.

    Böyle para basına post başına

    i 'in kazancı dudak uçuklattı. Reklam paylaşımı başına 100 bin lira alan Bilic'e teklif yağıyor...

    Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede yakaladığı şöhretle paraya para demiyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Bilic, reklam paylaşımlarıyla cebini doldurdu.

    OTURDUĞU YERDEN ZENGİN!
    Paylaşım     başına 70-100 bin lira arasında ücret alan genç fenomen, "Bir diş hekimi kliniği, reklam yapmam için 500 bin TL teklif etti. Ama kabul etmedim" diyerek şoke etti.

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