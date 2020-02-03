Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in kazancı dudak uçuklattı. Reklam paylaşımı başına 100 bin lira alan Bilic'e teklif yağıyor...

Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren Danla Bilic, kısa sürede yakaladığı şöhretle paraya para demiyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Bilic, reklam paylaşımlarıyla cebini doldurdu.

OTURDUĞU YERDEN ZENGİN!

Paylaşım başına 70-100 bin lira arasında ücret alan genç fenomen, "Bir diş hekimi kliniği, reklam yapmam için 500 bin TL teklif etti. Ama kabul etmedim" diyerek şoke etti.