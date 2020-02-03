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    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    'Kimse Bilmez'in yıldızı 'de karın keyfini çıkardı

    atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı , önceki gün soluğu 'de aldı. Ünlü sanatçı, dostlarıyla birlikte karlarla kaplı 'nda doğa yürüyüşüne çıktı. Keremcem, karbeyaz keyfini paylaştı.

    Karbeyaz keyif

    atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, önceki gün soluğu Rize'de aldı. Ünlü sanatçı, dostlarıyla birlikte karlarla kaplı Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıktı. , karbeyaz keyfini paylaştı.

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