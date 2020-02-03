atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, önceki gün soluğu Rize'de aldı. Ünlü sanatçı, dostlarıyla birlikte karlarla kaplı Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıktı. Keremcem, karbeyaz keyfini paylaştı.
atv'deki 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, önceki gün soluğu Rize'de aldı. Ünlü sanatçı, dostlarıyla birlikte karlarla kaplı Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıktı. Keremcem, karbeyaz keyfini paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.