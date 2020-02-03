Geçtiğimiz hafta Kapadokya'ya tatile gittim. Uçakta, havalimanında ve gezip görülecek her yerde Çinli turistlerle karşılaşmak mümkün... Tabii hal böyle olunca Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, aklınızdan çıkmıyor... Kapadokya'yı ayakta tutan da şimdilerde virüsle adları özdeşleşen Çinli turistler... Bu mevsimde bile otellerin doluluk oranı yüzde 90'ın üstünde...

TÜRKİYE SEVDASI

Buradaki birkaç Çinli turistle konuştum. Onlar için görülmesi gereken yerlerin başında Kapadokya geliyormuş... Dünyada New York ve Paris nasılsa; Çinliler için de Kapadokya öyleymiş... Çinliler, tatillerine 1 buçuk ay önce başladıklarını ve Coronavirüs başladıktan sonra ülkelerine dönmemek için tatillerini uzattıklarını söylediler...

OTELLER DOLDU TAŞTI

Anlayacağınız Kapadokya, Çinliler'in ülkelerindeki ölümcül virüs salgınından kaçmak için sığındıkları en popüler adres olmuş. Salgın bitene kadar ülkelerine dönmeyeceklerini söyleyen Çinliler, neredeyse iki ayı bulacak tatilleri için de kişi başı en az 5 bin lirayı gözden çıkarmış...

HER YERDE ONLAR...

Kapadokya'da kaldıkları süre boyunca balon turundan çevre gezisine kadar birçok aktiviteye katılan yüzlerce Çinli turist, bu sayede de bölgeye ciddi bir gelir bırakıyor. Konuştuğum Çinliler, "Salgın bitene kadar da buranın tadını çıkarmaya devam edeceğiz" diyor...

KEYİFLER YERİNDE!

Kapadokya'da nereye baksanız, Çinli turist görmeniz mümkün. Gencinden yaşlısına kadar birçok Çinli, salgın endişesiyle ülkelerine dönemeyince Ürgüp'teki tüm aktivitelere katılıp ülkemizin keyfini sürüyor...



BU İKİLİ ÇOK İŞ YAPAR

Uzun süre küs kaldıktan sonra barışan Alişan ve Demet Akalın, yıllar sonra birlikte konser vermeye hazırlanıyor. İkili ilk kez 29 Şubat'ta Ankara'da Sheraton Otel'de sahne alacak. Duyduğuma göre bin kişilik konser salonunda biletlerin yarısı şimdiden satılmış bile... Bence Alişan ve Akalın'ı sahnede birlikte görmeyi çok özlemişiz. Bu konserlerden sonra ikiliye televizyon programı teklifi gelirse şaşırmayın.



ÖNDER AŞKI TULUM'DA BULDU

Uzun süre ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen ve şimdilerde Klein Entertainment Grubu'nun başında olan Önder Bekensir'in yeni bir aşka yelken açtığını duydum... Daha önce iki kez evlenip boşanan ve özel hayatında bir türlü mutluluğu yakalayamayan Bekensir, aşkı Tulum'da bulmuş... Arkadaşlarıyla Tulum'da tatil sırasında tanıştığı Patrizia Bonetti ile aşk yaşamaya başlayan Bekensir, sevgilisini de bir süre önce İstanbul'a getirmiş.

FENOMEN GÜZEL

Bonetti, dünyada fenomen olan Gianluca Vacchi ile aşk yaşamış, ilişkileri Vacchi'nin ihaneti sonrası bitmişti.

EVLİ ERKEKLE BİRLİKTE OLAN ÜNLÜ SUNUCU KİM?

Beşiktaş'ın eski bir yöneticisi ile ünlü bir sunucunun 4 aydır yaşadığı yasak aşk, herkesin dilinde... Evli ve iki çocuk babası olan bu eski yönetici, yasak aşkı için boşanmak üzere. Ekranlarda evli erkeklerle aşk yaşayan kadınlar hakkında demediğini bırakmayan bu sunucu, bakalım kendi yasak aşkı ortaya çıkınca ne diyecek!

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE