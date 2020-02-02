Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu sezon, Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak yarışmanın oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. İlk üç ismin açıklanmasının ardından dördüncü isim de belli oldu. Peki, Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Şubat ayında başlayacak Survivor için geri sayım başladı. Survivor 2020'de Uğur Pektaş, Ersin Korkut ve Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın olacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından dördüncü ismi de duyurdu. Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni sezonda yarışacağı öğrenildi.

SURVİVOR 2020 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başlayan Yıldırım'ın, Temmuz 2006'da Londra'daki Pepsi Cup Turnuvası'nda 'en değerli oyuncu' seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United'ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi. Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU'nun ardından Monaco'nun 500 bin euroluk teklifini reddetti.

Bir dönem Avrupa'dan birçok takımın teklifte bulduğu Sercan Yıldırım'ın transferi kulübü Bursaspor tarafında reddedildi. 5 Eylül 2011'de 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da da bekleneni veremeyen Sercan Yıldırım, 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı.

Yıldırım, Nisan 2013'te oynanan Sivasspor-Orduspor maçının ardından şehri izinsiz terk etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın cenaze töreninde yer almadığı için eleştirilen Sercan Yıldırım, 10 Mayıs 2013'te sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sivasspor izin vermedi" dedi.

Sercan Yıldırım son olarak 2019 yılı yaz transfer döneminde imza attığı Karagümrük takımında forma giydi.