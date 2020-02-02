Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları dün sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen çok sayıda fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. Peki, Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan kimdir? İşte Aslı Bekiroğlu'nun fotoğraflar hakkında yaptığı açıklama

ASLI BEKİROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında Nöbetçi Savcılık ve Emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimlerimi başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullandı.