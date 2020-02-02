Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.02.2020 11:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2020 11:58

    ve ? Görüntüler Aslı Bekiroğlu'na mı ait? Fotoğraflar hakkında ilk açıklama!

    Jet Sosyete dizisinde rol alan ünlü oyuncu 'na ait olduğu iddia edilen görüntüler dün magazin gündemine bomba gibi düştü. Arama motorlarında özellikle dünden itibaren konu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından hikaye paylaşarak 'müstehcen video ve fotoğraflar' hakkında açıklamada bulundu. Peki, Aslı Bekiroğlu ve ? Görüntüler Aslı Bekiroğlu'na mı ait? İşte detaylar...

    Görüntüler Aslı Bekiroğlu'na mı ait? İşte ilk açıklama

    Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun müstehcen fotoğrafları ve videoları dün sosyal medyada gündem oldu. Aslı Bekiroğlu 'müstehcen fotoğraflar' hakkında sessizliğini bozdu. Aslı Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen çok sayıda fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde Aslı Bekiroğlu'ndan açıklama geldi. Peki, Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan kimdir? İşte Aslı Bekiroğlu'nun fotoğraflar hakkında yaptığı açıklama

    ASLI BEKİROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

    Aslı Bekiroğlu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında Nöbetçi Savcılık ve Emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimlerimi başlattım. Bu kişiler hakkında yasal mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup haklarında maddi ve manevi tazminat davası açılacağını da kamuoyuna bildiririm. Ahlaksız paylaşımlarına adımı ve farklı yöntemlerle fotoğraflarımı da ekleyerek hakkımda olumsuz algı yaratmak isteyen kötü niyetlilere fırsat ve prim verilmemesini basın ve kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriAslı Bekiroğlu ve Can Koçkan kimdir? Görüntüler Aslı Bekiroğlu'na mı ait? Fotoğraflar hakkında ilk açıklama!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri