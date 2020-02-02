Peaky Blinders 6. yeni sezon ne zaman? Başrollerini Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory'nin paylaştığı Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu için izleyicilerin araştırmaları sürüyor. Senaryosu Steven Knight'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonuyla ilgili resmi açıklama geldi. Yeni sezonda tahminlere göre Sam Claflin'in Mosley rolüne geri döneceği iddia ediliyor. Peki, Peaky Blinders 6. yeni sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

Ana oyuncu üyeleri Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole'un da geri dönmeleri bekleniyor.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

2. Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

3. Strateji

Aberama, intikam için Glasgow'a gider. Tommy kendisini tehdit eden Mosley'nin ayağını kaydırmaya karar verir. Hummalı şekilde Linda'yı arayan Arthur kontrolünü kaybeder.

4. Döngü

Tommy ateşkes ilan ederek Jimmy McCavern ile buluşur. Ortaya kârlı bir iş fırsatı çıkar. Aberama'dan intikamını erteleyip aşka öncelik vermesi istenir.

5. Şok

Tommy'nin faşistlerle ilgili verdiği bilgileri üstlerine ileten Ben Younger beklenmedik sonuçlarla karşılaşır. Tommy, akıl hastanesindeki birini ziyaret eder.

6. Bay Jones

Michael aile toplantısında cüretkâr bir teklifte bulunur. Köstebeğin kimliği tespit edilir. Tommy eski bir düşmanından Mosley'yi saf dışı etme planı için yardım ister.